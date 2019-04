CALCIOMERCATO MILAN – In queste settimane si fa un gran parlare di Malcom, esterno offensivo che dovrebbe lasciare Barcellona a fine stagione. Il suo nome è finito nel mirino di diverse società, tra queste anche il Milan.

Leonardo e Paolo Maldini sono alla ricerca di rinforzi di qualità in vista dell’estate. L’ex gioiello del Bordeaux è un profilo che piace tanto ai due dirigenti. Il 22enne brasiliano è un esterno offensivo sicuramente migliore di quelli attualmente presenti nella squadra di Gennaro Gattuso. Rappresenterebbe un salto di qualità nell’ottica di allestire un organico davvero competitivo.

Calciomercato Milan, parla l’agente di Malcom

Nelle ultime settimane si è parlato di contatti abbastanza costanti tra il Milan e l’entourage di Malcom. Gli interessi del giocatore sono curati dalla Elenko Sports, agenzia con la quale Leonardo si è recentemente confrontato per discutere di alcuni suoi clienti.

Tuttavia Luis Fernando Menez Garcia, agente di Malcom, ai microfoni del Mundo Deportivo ha voluto smentire le indiscrezioni circolate: «Non sto parlando con nessun club». Ovviamente il fatto che stia negando contatti con altre società non significa che ciò corrisponda al vero. Spesso vengono effettuate smentite di facciata per evitare che il club proprietario del cartellino si irriti. Una strategia utilizzata da più procuratori.

Bisogna comunque dire che il Barcellona ha pagato Malcom 41 milioni di euro e non lo regalerà. Il rendimento del talento brasiliano non è stato esaltante (4 gol e 2 assist in 19 presenze), ma sicuramente l’ex Bordeaux non verrà ceduto per meno di 35 milioni. Il Milan ad oggi non può impegnarsi a fare alcun investimento. Le mosse inerenti il calciomercato dipenderanno dalla qualificazione alla prossima Champions League. Senza dimenticare le questioni ancora in piedi con la UEFA. È presto per capire quale margine di manovra avranno Leonardo e Maldini nella campagna acquisti estiva 2019.

