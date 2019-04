MILAN NEWS – Tonfo Milan. Il Diavolo spreca ogni vantaggio possibile: il fattore campo, lo 0-0 dell’andata e la rovinosa caduta interna della Lazio col Chievo di pochi giorni prima. Tutto inutile. Così la squadra di Simone Inzaghi, qualitativamente e caratterialmente più dotata, vola in finale in attesa di Atalanta-Fiorentina di stasera.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come sottolinea il Corriere della Sera oggi in edicola, la rivoluzione tattica di Gennaro Gattuso, ieri, alla fine ha fallito miseramente. E l’ha fatto anche a causa dei singoli interpreti, perché Krzysztof Piatek non vede un pallone, Suso non ne azzecca nemmeno una e Samuel Castillejo rimbalza puntualmente sulla difesa biancoceleste. Così prima del gol, e con un Diavolo impalpabile sul fronte offensivo, soltanto le prodezze di Pepe Reina, almeno tre, hanno tenuto in piedi una squadra frastornata e intimorita di fronte a un’occasione unica dopo lo 0-0 dell’andata. Adesso – sottolinea il quotidiano – non resta altro che lo scontro diretto di Torino di domenica sera contro i granata: guai a sbagliare tale spareggio, perché senza quarto posto la stagione sarebbe totalmente fallimentare e la panchina di Rino ad alto rischio. Bisogna risalire subito la china, altrimenti sarà caduta libera.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it