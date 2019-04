MILAN NEWS – Un disastro collettivo in casa Milan. Nessuno escluso. Tant’è che c’è anche Krzysztof Piatek nel mirino de La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Pure lui, nonostante tutto, ha delle responsabilità.

Voto 5 in pagella per il centravanti polacco. Perché dopo i tanti primati prestigiosi e luccicanti, ne arriva anche uno negativo: mai, infatti, era capitato che restasse senza goal per tre gare di fila. E ieri ha anche le sue colpe. Perché se è vero che i palloni arrivati tra i suoi piedi sono stati pochi, va anche detto che li ha persi puntualmente tutti. Ma l’ex Genoa – aggiunge il quotidiano – ha responsabilità anche di altro tipo. Perché i pochi palloni che arrivano non deve diventare un alibi. Per quanto possa essere poco supportato dagli esterni e da un centrocampo che fatica nel far girare palla, anche il Pistolero – incalza il quotidiano – deve crescere e imparare alternative all’attacco della profondità per farsi trovare dai compagni. Non è sola colpa degli altri: serve un ulteriore scatto anche da parte sua.

“Piatek isolato? Non è che con due punte abbiamo fatto meglio, c’è un’involuzione e giochiamo col freno a mano tirato. In questo momento bisogna avere la lucidità di capire cosa non sta funzionando e guardare avanti: con la Lazio abbiamo fatto una figuraccia e dobbiamo rialzarci. Manca un mese abbiamo il dovere di dare tutti il massimo”, queste le parole di Gennaro Gattuso di ieri sera a caldo riportate da Tuttosport di oggi.

