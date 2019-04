MILAN NEWS – Stagione finita per Davide Calabria. Nella maledetta serata di mercoledì scorso in Coppa Italia, oltre alle poche certezze rimaste, il Milan ha perso anche uno dei suoi titolarissimi.

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il problema rimediato dall’esterno rossonero si rivela molto più serio del previsto: frattura composta del perone sinistro, con tanto di due mesi di stop. Il che significa che il classe 96 non solo non potrà prendere parte al determinante rush finale del Diavolo, ma ora rischia anche di dover dare forfait all’Europeo under 21 in programma a giugno in Italia e a San Marino. Il giocatore, infatti, soltanto tra un mese si sottoporrà e la nazionale azzurra esordirà il 16 contro la Spagna. Confrontando le date, si capisce come le speranze siano davvero appese a un filo: occorrerà bruciare le tappe, altrimenti la batosta sarà doppia.

E ora toccherà ad Andrea Conti e a Ignazio Abate in casa rossonera. In particolare a quest’ultimo, il quale già appare favorito per la trasferta di Torino soprattutto se – come sembra – Gennaro Gattuso sia orientato a ritornare alla difesa a quattro. Si procederà con cautela, sia per una questione di caratteristiche, sia perché la stagione dell’ex Atalanta, ancora alle prese con i postumi della doppia operazione, appare travagliata e non propriamente stabile.

Redazione MilanLive.it

