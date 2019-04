MILAN NEWS – Si fa un gran parlare, quasi automaticamente, di quello che sarà il prossimo allenatore del Milan, tra la conferma difficile di Gennaro Gattuso e la scelta di un altro tecnico.

Nei giorni scorsi si è anche vociferato del possibile interesse rossonero per Rudi Garcia, allenatore del Marsiglia che in passato ha avuto un discreto successo alla guida della Roma. Il francese fu bravo infatti a risollevare i giallorossi nel 2013 dopo la finale di Coppa Italia persa contro la Lazio ed a riportarli per due anni consecutivi al secondo posto in campionato e dunque alla qualificazione diretta alla Champions League.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Il suo andamento a Marsiglia non appare dei migliori di recente, ma Garcia sembra puntare principalmente alla permanenza in Ligue 1. Come riporta L’Equipe, nella sua conferenza stampa odierna Garcia ha snobbato l’ipotesi Milan garantendo di non voler tornare a breve in Italia, forse ancora scottato dall’esonero con la Roma: “L’Italia non mi manca, anche perché magio dell’ottima pasta anche qui. Conta solo riportare il Marsiglia in alto, la mia posizione è irrilevante. In Italia tornerò magari solo quando sarò in pensione”. Dunque il nome di Garcia è probabilmente da scartare definitivamente.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it