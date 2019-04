MILAN NEWS – I nervi, la tensione e la delusione devono trasformarsi in casa Milan in voglia di rivincita e di mettersi di nuovo al lavoro per risollevare la testa.

I rossoneri dopo il k.o. di coppa con la Lazio a San Siro devono focalizzarsi immediatamente sul difficile impegno di domenica sul campo del Torino, vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League visto che i granata distano soltanto tre punti dalla formazione di Gennaro Gattuso in classifica.

Come riferito da Sky Sport e dai suoi inviati a Milanello, oggi la sessione d’allenamento nel centro sportivo di Carnago si è svolta sotto una pioggia abbondante e soprattutto in un momento in cui dal cielo scendeva grandine. Non appena è iniziata la caduta dall’alto dei pezzi di ghiaccio i calciatori si sono guardati attorno preoccupati e anche piuttosto indecisi sul da farsi.

Gattuso, per strigliare ironicamente i suoi, ha gridato: “Alleniamoci così sotto la grandine, così magari vi svegliate”. Dopo di che il tecnico del Milan ha dovuto interrompere la seduta vista la quantità di pioggia e grandine in arrivo. Un segnale però piuttosto chiaro sulla volontà del mister di risvegliare un gruppo di calciatori evidentemente in difficoltà e che sta facendo grossa fatica a portare a casa prestazioni sufficienti e risultati utili.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

