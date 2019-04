Inter–Juventus si è chiusa con il risultato di 1-1 a San Siro. All’iniziale gol di Radja Nainggolan risponde il solito Cristiano Ronaldo, in rete a metà del secondo tempo. Ma ciò che farà discutere più della partita è lo scontro fra Massimiliano Allegri e Daniele Adani.

Il tecnico bianconero si è presentato ai microfoni di ‘Sky Sport’ per la consueta intervista post partita. Alla normale e legittima domanda del noto opinionista sulla sua idea di gioco, l’allenatore ha prima risposto con calma – citando anche il Milan, quando fu criticato per l’utilizzo di tre mediani a centrocampo – e poi si è letteralmente scagliato contro lo stesso Adani. Che, dopo la sconfitta dei bianconeri contro l’Ajax in Champions League, aveva aspramente criticato il calcio dei bianconeri.

“In Italia sono diventati tutti teorici: c’è chi legge i libri e poi di calcio non capisce niente“, le parole di Allegri chiaramente rivolte all’opinionista. “Stai zitto, adesso parlo io. Stai parlando con un allenatore che ha vinto sei scudetti“, ha continuato il tecnico. Una provocazione ovviamente non accolta bene da Adani, il quale ha risposto a tono: “Stai zitto lo dici a tuo fratello“. Da lì poi altre parole e tanto caos, fino a quando lo stesso allenatore non ha deciso di togliersi il microfono e andare via, lasciando quindi lo studio in una situazione di imbarazzo.

Redazione MilanLive.it

