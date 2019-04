CALCIOMERCATO MILAN – Senza Champions League, sarà rivoluzione. Come infatti riferisce l’edizione odierna di Tuttosport, oltre a Gennaro Gattuso, in caso di mancato quarto posto finale, sono a rischio anche ben 10 giocatori.

Sarebbe un disastro totale, che porterebbe a un collasso economico e che peggiorerebbe un quadro attuale già parecchio complicato dato il fair play finanziario. Ecco perché Torino-Milan di domani diventa una finale: il palio c’è l’intero futuro del Diavolo, molto più di una semplice qualificazione nella massima competizione europea.

Calciomercato Milan, i possibili addii in estate

Il destino di Rino, in un caso o nell’altro, intanto sembra segnato. Perché in caso di mancato quarto posto sarà certamente addio, ma probabilmente – riferisce il quotidiano – le strade potrebbero dividersi anche ottenendo l’obiettivo. E potrebbe essere proprio il tecnico rossonero a fare un passo indietro poiché non più convinto della situazione. Nel frattempo il toto allenatore impazza, con le idee che portano a Maurizio Sarri e Mauricio Pochettino in caso di ritorno nell’Europa che conta oppure gli outsider Eusebio Di Francesco, Marco Giampaolo e Rudi Garcia in caso di Europa League.

Parallelamente, anche alcuni fedelissimi di Gattuso si giocano tanto in queste ultime cinque partite. Perché Suso, Frank Kessie, Hakan Calhanoglu, Mateo Musacchio, tolti alcuni lampi, hanno deluso. Lo spagnolo e il centrocampista ivoriano, per esempio, oggi sono lontani dalle vecchie valutazioni di 50 e 40 milioni di euro. E questo – sottolinea ancora il quotidiano – potrebbe riflettersi su giocatori oggi ritenuti incedibili, ma che potrebbero portare plusvalenze necessarie per il FPF. Un nome su tutti: Alessio Romagnoli, giocatore che piace a molti top club e per il quale Elliott potrebbe incassare 70-80 milioni.

Per non parlare del riscatto di Tiémoué Bakayoko: senza Champions, i 38 milioni fissati col Chelsea per il riscatto potrebbe essere un Everest. Fra i rimandati ci sono sicuramente Diego Laxalt e Samuel Castillejo, due flop del mercato estivo, mentre va salvato Mattia Caldara, reduce da troppi infortuni. A centrocampo, dopo gli addii già pronti di Riccardo Montolivo, José Mauri e Andrea Bertolacci, potrebbe seguire quello di Lucas Biglia. L’ex Lazio, infatti, sta valutando se tornare in Argentina per chiudere lì la propria carriera.

