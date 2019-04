Proposta o provocazione? Non lo sappiamo. Ma Jacques–Henri Eyraud, presidente del Marsiglia, lo ha detto davvero. Nel corso di un forum di startups all’Università di Aix-Marseille, il francese ha lanciato un’idea per cambiare le regole del calcio: “E se il gol da fuori area valesse doppio?”.

Un’ipotesi improbabile, destinata a rimanere tale. Ma che comunque sta facendo molto discutere sul web. Una regola che somiglia un po’ a quanto succede nel basket: il canestro da fuori la lunetta vale tre punti, da dentro due. Una proposta affascinante per certi versi, ma impossibile da attuare per tutta una serie di motivi. Una regola del genere andrebbe a cambiare totalmente la concezione del calcio.

Non è la prima volta che spuntano fuori nuove proposte bizzarre per cambiare il calcio. Di recente anche Marco van Basten presentò un piano di otto punti per rivoluzione questo sport: dall’abolizione del fuorigioco alle espulsioni a tempo, oppure gli shootout al posto dei rigori o i cambi volanti. Tutta una seria di novità che però non sono state ben accolte dal mondo del calcio.

Così come la pazza proposta del presidente del Marsiglia di far valere doppio le reti da fuori. Una regola che al Milan attuale, fra l’altro, farebbe anche molto comodo. La classifica dei gol da fuori ha come capolista il Napoli con 16 reti; dopo c’è il Torino a 13 e poi la squadra rossonera a dieci. Jesus Suso è uno dei migliori specialisti: quest’anno ha segnato quattro gol da fuori area.

Redazione MilanLive.it

