Galtier-Milan, la risposta spiazza: “Non hanno già scelto Lopetegui?”

Uno dei nomi accostati alla panchina rossonera ha dato una risposta “curiosa” dopo una specifica domanda su un eventuale approdo a Milano.

In questi giorni uno degli argomenti più dibattuti riguarda il prossimo allenatore del Milan. Si sa che Stefano Pioli rimarrà alla guida della squadra fino al termine della stagione e poi ci sarà il divorzio. Non ci sono chance che resti al suo posto fino alla scadenza del contratto (giugno 2025).

A un certo punto sembrava fatta per l’arrivo di Julen Lopetegui, che avrebbe firmato un contratto triennale da circa 4 milioni di euro netti annui, poi la candidatura del tecnico spagnolo sembra essere sfumata. Adesso in pole position pare esserci Sergio Conceicao, che potrebbe lasciare il Porto dopo aver rinnovato il contratto fino al 2028. Firma avvenuta prima che Pinto da Costa perdesse le elezioni presidenziali contro André Villas Boas, c’è una clausola che permette alle parti di non dare seguito a quell’accordo e di separarsi.

Galtier al Milan? La risposta dell’allenatore francese

Anche se la candidatura di Conceicao appare forte, sponsorizzata anche dal suo potente agente Jorge Mendes, non bisogna escludere nuove sorprese. Ci sono diversi allenatori che continuano ad essere accostati al Diavolo. Nella lista di queste settimane ha fatto parte anche Christophe Galtier, oggi all’Al Duhail in Qatar ma con un noto passato alla guida di Lille, Nizza e PSG.

Intervistato dal quotidiano L’Equipe, Galtier ha anche risposto sui rumors che lo hanno associato alla panchina rossonera: “È lusinghiero, anche se non ho parlato con i dirigenti. Ma mi sembra di capire che abbiano scelto Lopetegui“.

Il due volte campione di Francia (con Lille e PSG) ha negato di aver avuto contatti con il Milan. Anche lui deve aver letto e sentito del probabile arrivo di Lopetegui, anche se in questo momento sembra che ciò non sia destinato a succedere. Non si sa se per l’effetto della protesta dei tifosi o per una scelta precisa della dirigenza, che forse non aveva davvero chiuso l’accordo come era emerso da alcune fonti.

Galtier ha fatto un ottimo lavoro in Ligue 1 e potrebbe essere una buona scelta per più squadre. Ha voglia di rimettersi in gioco in un campionato più importante di quello qatariota. Sogna la Premier League, però valuta anche altre opzioni. Salvo sorprese, non lo dovremmo vedere a Milanello a luglio.