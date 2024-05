Conceicao-Milan, nuovi contatti: svolta vicinissima! I dettagli

News decisive sulla trattativa in corso tra il Milan e Sergio Conceicao per la panchina. A riportarle è Manuele Baiocchini di Sky Sport.

Il Milan, dopo aver sondato vari profili, sembra aver puntato tutto su Sergio Conceicao, l’attuale allenatore del Porto ma che gradirebbe eccome la destinazione rossonera. Tutto si è aperto due giorni fa. Certamente, i sondaggi del Diavolo per l’allenatore portoghese sono iniziati da settimane, ma la pista non era mai sembrata così calda. Il cambio di rotta del club di Cardinale, che ha mollato Julen Lopetegui dopo l’insoddisfazione dei tifosi, ha portato la dirigenza milanista a concentrarsi su Conceicao.

Prima del portoghese, erano sembrati in pole i nomi di Roberto De Zerbi e Paulo Fonseca, ma la verità è che il primo non è mai stato contattato, mentre sul secondo i dubbi sono stati sempre grandi. Dunque, anche grazie a Jorge Mendes, potente agente tra gli altri di Conceicao, si è aperta una trattativa seria e concreta per quest’ultimo. Ricordiamo che il tecnico lusitano ha rinnovato il suo contratto col Porto sino al 2028 da pochissimi giorni. Una mossa che aveva sembrato spegnere ogni possibilità per il Milan di contattarlo, ma la realtà è che Sergio Conceicao è disponibile a liberarsi dal Porto per sposare i colori rossoneri.

Sarà lui il sostituto di Stefano Pioli, dunque? Le ultime, decisive, ci arrivano da Sky Sport.

Milan, Conceicao nuovo allenatore: quanto manca

Manuele Baiocchini, giornalista di Sky Sport, ha fatto sapere che la trattativa tra il Milan e Jorge Mendes, per Sergio Conceicao, è in stato avanzato e probabilmente di chiusura. La fonte sottolinea, infatti, che tutto sta procedendo nella maniera più positiva e che nelle prossime 48 ore si potrebbe trovare la quadra definitiva. Sono dunque giorni caldissimi per il futuro della panchina rossonera. Stefano Pioli, intanto, ha ben compreso che la sua avventura è giunta al termine, non a caso pare sia anche lui vicino ad un altro club. Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è in pole per l’emiliano, preferendolo ad Antonio Conte.

Il valzer delle panchina sembra dunque iniziato. Per il Milan si aspettano le prossime ore per definire il futuro. Puntare su Sergio Conceicao è una scelta che stanno gradendo particolarmente i tifosi, a differenza di quanto accaduto con Lopetegui. L’esperienza internazionale del portoghese, la sua conoscenza della Serie A, ma anche la gestione dei giovani e le idee tattiche sembrano aver messo tutti d’accordo. Ma serve l’accordo definitivo, per cui pare mancare pochissimo.