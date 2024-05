Milan-Genoa, le probabili formazioni: Pioli annuncia una scelta

Le possibili scelte di Pioli e Gilardino per la partita di campionato in programma a San Siro: il mister rossonero ha anticipato una decisione.

Domenica alle 18 il Milan affronta il Genoa e può matematicamente conquistare l’accesso alle Final Four della prossima Supercoppa Italiana. Una vittoria servirebbe anche per mettere una ulteriore mattonella sulla conquista secondo posto della classifica, oggi occupato con 5 punti di vantaggio sulla Juventus. Un obiettivo da non fallire, anche se è una magra consolazione dopo aver perso lo Scudetto senza mai lottare con l’Inter e accusando un ritardo di punti enorme.

Anche se il suo futuro è ormai segnato e non rimarrà sulla panchina rossonera, Stefano Pioli vuole chiudere meglio possibile questa stagione. Poi incontrerà il club, che di fatto sta già parlando con altri allenatori per sostituirlo. Lui ha smentito l’esistenza di dialoghi con altre società, però ai suoi agenti sono arrivate delle proposte interessanti. Si parla molto del Napoli in queste ore.

Pioli anticipa una scelta per Milan-Genoa

Il Milan contro il Genoa farà a meno di Mike Maignan, Davide Calabria, Simon Kjaer, Yunus Musah e Ruben Loftus-Cheek. In conferenza stampa il mister ha preannunciato che ci sarà spazio dal primo minuto per Samuel Chukwueze, uno dei giocatori più in forma della squadra nell’ultimo mese e che probabilmente avrebbe meritato più spazio di quello che ha avuto.

Nello specifico, Pioli ha spiegato che giocherà con il tridente super offensivo alle spalle di Olivier Giroud. Quindi, vedremo Chukwueze a destra, Christian Pulisic trequartista e Rafael Leao esterno sinistro. Un tipo di schieramento già visto contro il Lecce, sempre a San Siro: risultato finale di 3-0 per i rossoneri, che sperano di lasciare il campo con i 3 punti anche stavolta.

Davanti a Marco Sportiello agiranno Alessandro Florenzi, Malick Thiaw, Fikayo Tomori e Theo Hernandez. A centrocampo dovrebbero esserci Tijjani Reijnders e Ismael Bennacer, con Yacine Adli in panchina e pronto a subentrare a partita in corso. Tra i convocati anche Pierre Kalulu e Tommaso Pobega, che si sono allenati in gruppo in questi giorni e che sono a disposizione. Due rientri utili per difesa e centrocampo.

Alberto Gilardino schiererà il suo Genoa con il 3-5-2. A protezione del portiere Diego Martinez ci sarà il trio Vogliacco-De Winter-Vasquez. Sulle fasce del centrocampo Sabelli e Martin, mentre gli interni saranno Thorsby, Badelj e Frendrup. In attacco sicura la presenza di Mateo Retegui, da capire se al suo fianco ci sarà Albert Gudmundsson (ieri febbricitante) oppure uno tra Ekuban e Vitinha.

SERIE A, PROBABILI FORMAZIONI MILAN-GENOA: LE SCELTE DI PIOLI E GILARDINO

Milan (4-2-3-1): Sportiello; Florenzi, Thiaw (Gabbia), Tomori, Hernandez; Bennacer, Reijnders; Chukwueze, Pulisic, Leao; Giroud.

Genoa (3-5-2): Martinez; Vogliacco, De Winter, Vasquez; Sabelli, Thorsby, Badelj, Frendrup, Martin; Gudmundsson (Ekuban), Retegui.