MILAN NEWS – Uno dei calciatori più discussi, per diversi motivi, in casa Milan di recente è stato sicuramente Timoué Bakayoko.

Tutto nasce per colpa di quello sfottò con la maglia di Francesco Acerbi che ha scatenato settimane fa l’ira dei tifosi della Lazio, alcuni dei quali hanno risposto al francese con dei cori razzisti davvero deprecabili sia nel match contro l’Udinese di dieci giorni fa, sia mercoledì scorso nella gara di Coppa Italia disputatasi a San Siro.

Nella conferenza stampa di oggi, Gennaro Gattuso è stato interpellato anche sullo stato di forma, soprattutto psicologico, di Bakayoko dopo le polemiche e le questioni delicate: “L’ho visto bene dopo la partita con la Lazio, poi quello che è accaduto è tutto documentato, ci sono foto, immagini che testimoniano cosa è successo. Se vuole andare via? Si trova bene in Italia e al Milan, anche se sono d’accordo con Reina che ieri ha detto che siamo rimasti al 1800. Nonostante ciò Bakayoko si è comportato in un modo incredibile senza perdere la testa”.

Dunque il Milan punterà ancora sul centrocampista francese che ha dimostrato di avere carattere e testa sulle spalle, nella speranza che basti la sua quantità a dare una sterzata alla squadra rossonera già domani.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

