MILAN NEWS – Riecco finalmente Lucas Paquetá. Perché il brasiliano, out da quattro partite per la distorsione alla caviglia rimediata contro l’Udinese, sarà in campo dal primo minuto per un bollente Torino-Milan che sa tanto di finalissima.

Come riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, è questa la mossa di Gennaro Gattuso per riaccendere la fiamma in casa Diavolo e innescare un meccanismo divenuto lento e prevedibile. E in sua assenza, il Milan ha vinto una sola partita su quattro e Krzysztof Piatek ha trovato la via del goal appena una volta. Il ritorno in campo è dunque atteso con impazienza, nel tentativo che sia lui a caricarsi la squadra sulle spalle. Con Suso e Hakan Calhanoglu ancora nell’anonimato, serve un uomo di qualità che riesca a risollevare la squadra. Rino confida dunque nella sua classe e nelle sue giocate, affinché sia lui con la sua tecnica a trascinare i compagni per risalire la china.

Il ritorno dell’ex Flamengo, intanto, permetterà come prima cosa di ristabilire l’ordine. Riprenderà infatti il suo classico posto come mezzala sinistra, permettendo a Calhanoglu di ritornare nel tridente con la conseguenza, si augura Gattuso, di armare Piatek di maggiori rifornimenti. Paquetá, inoltre, poiché ha la tecnica e la personalità di puntare porta e avversario, potrà portare un po’ di fantasia in un sistema diventato lento e statico. Parte da sinistra ma entra subito al centro della manovra: può spingersi fino in area, servire Piatek in profondità o cambiare gioco e rendere più partecipi gli esterni offensivi così, magari, da ispirarli di nuovo. Così il Milan spera di piazzare la mossa vincente. Anche perché resterebbe un ultimo asso nella manica che risponde al nome di Patrick Cutrone, il quale però impone un nuovo stravolgimento tattico e non c’è tempo per riorganizzarsi.

Redazione MilanLive.it

