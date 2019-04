NEWS MILAN – Ha fatto molto rumore l’indiscrezioni lanciata poco fa da ‘Sky Sport’ sulle probabili formazioni di Torino–Milan. Stando a quanto provato nella rifinitura di oggi a Milanello, Gennaro Gattuso ha intenzione di tornare al 4-3-3 con Patrick Cutrone titolare.

La ‘Gazzetta dello Sport’ ha confermato le voci: a meno di ripensamenti dell’ultimo minuto, Krzysztof Piatek partirà dalla panchina domani allo stadio ‘Grande Torino’, nel match più importante della stagione rossonera. Una notizia non accolta in maniera positiva dai tifosi, anzi: un’eventuale scelta come questa non farebbe altro che alimentare il malumore nei confronti del tecnico milanista, già fortemente preso di mira in queste ultime settimane. Nessuno si sarebbe mai aspettato che il polacco, l’uomo più in forma degli ultimi mesi del campionato, potesse rimanere fuori in una gara così importante.

Torino-Milan, Cutrone titolare al posto di Piatek

Difficile stabilire quali possano essere le motivazioni di base. Lo sappiamo tutti che non è colpa di Piatek se contro la Lazio ha toccato pochissimi palloni (soltanto uno nell’area di rigore avversaria, mai così poco per lui quest’anno). La squadra non riesce in nessun modo a supportarlo: ad un attaccante simile servono rifornimenti, perché è un bomber d’area e non un collante alla Gonzalo Higuaìn. Ma evidentemente Gattuso non la pensa così e forse qualche piccola indicazione l’aveva già data durante la conferenza stampa di oggi. “Non so quanti palloni gli dovrebbero arrivare, ma oggi l’attaccante deve attaccare lo spazio e creare qualche linea di passaggio”, ha risposto così Rino alla domanda sulle difficoltà del polacco. Probabilmente non è contento delle sue ultime prestazioni e dei suoi movimenti. E per questo motivo sta pensando di affidarsi a Cutrone, uno dei suoi pupilli. Patrick è un idolo per la Curva ed è giusto che sia in campo, ma non senza Piatek. Noi di MilanLive.it non siamo d’accordo con questa eventuale decisione: il polacco è una certezza e lo ha dimostrato in questi mesi. Gli basta davvero poco per trasformare una palla vagante in gol. Piuttosto sarebbe il caso di cambiare qualcuno in suo supporto: stando a queste indiscrezioni, Suso e Hakan Calhanoglu saranno regolarmente in campo. Così come dovrebbe esserci anche Lucas Paquetà, l’uomo che può dare un po’ di luce alla manovra offensiva di questo Milan. Che domani sarà privo del suo miglior giocatore per scelta tecnica. Una decisione destinata a far discutere…

Redazione MilanLive.it

