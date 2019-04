Simpatico siparietto ancora in diretta un ‘Sky’ nel post partita di Frosinone–Napoli. Stavolta il protagonista è Carlo Ancelotti, il quale, in maniera del tutto scherzosa, ha imitato Massimiliano Allegri.

Sappiamo già cosa è successo ieri dopo Inter-Juventus: il tecnico bianconero ha avuto un duro confronto con Daniele Adani e sono volate anche parole grosse. La miccia si è accesa soprattutto quando l’allenatore ha detto al noto opinionista di stare zitto. L’ex calciatore non se l’è tenuto e ha intimato il suo “rivale” a zittire suo fratello. Una scena tutt’altro che bella: ha creato tantissima discussione sui social, ovviamente fra la fazione pro Allegri e quella pro Adani. Il popolo si è letteralmente diviso.

Adesso è il turno di Ancelotti, che ama scherzare su questi episodi. Era successo anche con il gesto di Mourinho in Juventus-Manchester United ai tifosi bianconeri: il tecnico del Napoli lo aveva riproposto – sempre in un contesto di estrema leggerezza – in conferenza stampa dopo una domanda del giornalista. Oggi ha fatto lo stesso: in un fuori onda col giornalista Massimo Ugolini di ‘Sky’, Carlo ha mimato di star zitto con il dito della mano. Un siparietto molto divertente che ha già fatto il giro dei social in queste ore.

