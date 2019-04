Follia di Neymar in Francia: nel post partita di Rennes-PSG, gara valida per la finale di Coppa di Francia che ha visto i parigini sorprendentemente sconfitti ai rigori, l’attaccante brasiliano ha dato un pugno a un tifoso. Come si evince chiaramente dalle immagini, il fantasista brasiliano, mentre saliva col resto del gruppo, tra i tifosi, sulla scaletta che portava alla tribuna d’onore, aggredisce in particolare un sostenitore che gli sussurra qualcosa. Mentre gli altri giocatori sono riusciti a ignorare i fastidiosi mormorii provenienti anche nei loro confronti, l’ex Barcellona è invece scattato in una reazione clamorosa.

“Sono scioccato. Non l’ho insultato. Gli ho soltanto detto che loro sono stati nulli per l’intera partita, parlando dell’intera squadra”, ha riferito il tifoso in questione intercettato da L’Equipe. Neymar, invece, via Instagram, ha prima commentato l’amarezza per la sconfitta e poi è tornato anche sullo sgradevole episodio finale: “Nessuno vuole perdere. Chi mi conosce, sa quanto sono competitivo e quanto la sconfitta mi scuote. Ma perdere fa parte della vita di un atleta, ci fa crescere, pensare e migliorare. Sono stato felice di essere tornare in campo, di aver segnato. Mi sono sentito bene in campo”. Poi il mea culpa: “Ho sbagliato? Sì, l’ho fatto. Ma nessuno ha il sangue freddo”, chiude il fuoriclasse sudamericano.

Redazione MilanLive.it

