MILAN NEWS – I rapporti tra Gennaro Gattuso e Leonardo non sono serenissimi, e questo non è più un mistero. Ma l’ultimissimo motivo del conflitto – rivela il Corriere dello Sport – a gran sorpresa è proprio uno degli acquisti di gennaio: Lucas Paquetá.

Più nello specifico, è la posizione del talento brasiliano a non mettere d’accordo i due milanisti. Come infatti racconta l’edizione odierna del CorSport, c’è una diversità di veduta tra l’allenatore calabrese e il dirigente sudamericano sulla posizione tattica dell’ex Flamengo. Leo, infatti, vedrebbe Paquetá più offensivo, meglio ancora se proprio trequartista dietro alla doppia punta. Gattuso, invece, nonostante qualche recente tentazione, non vuole rinnegare il suo 4-3-3 col giocatore carioca schierato ancora come mezzala sinistra. E il tutto nonostante lo stesso Hakan Calhanoglu, arretrato di recente con l’infortunio del brasiliano, abbia dimostrato che, anche lontano dall’area di rigore, si trovi ugualmente a suo agio. Ma la parola finale va chiaramente a Rino, il quale stasera insisterà con Paquetá alla sinistra di Tiémoué Bakayoko e con Frank Kessie sull’altro versante. Ma il 21enne di Rio de Janeiro non potrà dialogare con Krzysztof Piatek, l’altro colpo invernale targato Elliott, il quale si accomoderà in panchina per far spazio a un furente e scalpitante Patrick Cutrone.

