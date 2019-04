NEWS MILAN – Torino-Milan da record: la cornice giusta per una gara che sa tanto di finale in ottica Champions League. Così dopo i 60.000 spettatori di Coppa Italia, il Diavolo torna a esibirsi davanti a un bel contorno, sperando, chiaramente, in un esito differente rispetto a martedì scorso.

>> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle news Milan, CLICCA QUI <<

Come infatti riferisce La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, sono oltre 26.000 i biglietti venduti per il posticipo di stasera allo stadio Olimpico Grande Torino. Il massimo della capienza dell’impianto torinese, e sarà così eguagliato il primato stagionale di spettatori del club granata registrato lo scorso 15 dicembre con i 26.500 biglietti venduti in occasione di Torino-Juventus.

Tra i tanti presenti, ci saranno anche tanti ospiti d’eccezione per lo spareggio europeo: lo juventino nonché ex rossonero Leonardo Bonucci con il figlio Lorenzo tifoso granata, lo showman Piero Chiambretti, le bandiere granata Renato Zaccarelli e Claudio Sala e gli osservatori di Roberto Mancini ma senza il commissario tecnico stesso. Inoltre – aggiunge il quotidiano – potrebbe esserci pure una doppia presenza probabilmente non troppo gradita da Gennaro Gattuso. Ossia Antonio Conte, vecchio sogno di Elliott Management Corporation atteso a Torino ma in attesa di conferma, e Matteo Salvini, ministro dell’Interno presente nel capoluogo piemontense per la propria campagna elettorale.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it