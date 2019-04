NEWS MILAN – Questa sera è andato in scena un importante match di campionato, Torino-Milan. Entrambe le squadre in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

I rossoneri si presentavano a questo appuntamento con la necessità di vincere, dopo il deludente pareggio di Parma e la cocente eliminazione in Coppa Italia per mano della Lazio. Da oltre un mese il gruppo di Gennaro Gattuso non è più brillante e ci si aspettava una reazione stasera. I ragazzi di Walter Mazzarri avversari ostici, distanti solamente 3 punti dal Diavolo in classifica. Gli ingredienti per un match combattuto e ricco di emozioni c’erano tutti.

Torino vincente per 2-0 e Milan raggiunto a quota 56 punti. I gol decisivi tutti nel secondo tempo: al 58′ rigore di Andrea Belotti e dieci minuti dopo grande tiro col destro di Alejandro Berenguer. Rossoneri rimasti anche in dieci all’81’ per l’espulsione di Alessio Romagnoli. Squadra di Gattuso che resta fuori dalla zona Champions e domani l’Atalanta giocherà contro l’Udinese. Il Diavolo rischia di scivolare in sesta posizione e sarà poi costretto a vincerle tutte per poter rientrare in corsa per il quarto posto, sperando che le altre davanti sbaglino. Di seguito la classifica completa del campionato di Serie A 2018/2019.

