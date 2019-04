NEWS MILAN – Manca pochissimo al calcio d’inizio di Torino-Milan, posticipo domenicale della 34^ giornata di Serie A. Le due squadre sono già arrivate allo stadio, con Mazzarri e Gattuso che hanno già diramato le formazioni ufficiali.

Intanto nel pre-partita, come di consueto ai microfoni di Milan TV, è stato intervistato Andrea Conti. Il terzino destro rossonero ha vinto il ballottaggio con Ignazio Abate e sarà titolare stasera. Lui come il resto della squadra conoscono l’importanza della partita. Queste le sue dichiarazioni in merito: “Oggi è importante, come lo sarà in tutte le altre partite. A questo punto della stagione sappiamo di giocarci tanto. Vogliamo portare a casa la vittoria per centrare al più presto il nostro obiettivo. Mister Gattuso sa cosa dirci e cosa consigliarci in momenti delicati come questi”.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

