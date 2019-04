MILAN NEWS – C’è grande attesa e anche un pizzico di ansia per quello che sarà un vero e proprio scontro diretto per l’Europa che conta.

Il Milan stasera non può fallire in casa di un Torino in forma ed agguerrito, squadra che si ritrova a sorpresa in lotta per il quarto posto e per un sogno Champions League che fino ad un mese fa sembrava pura utopia. I rossoneri invece questo obiettivo lo hanno sempre avuto, eppure si ritrovano mortalmente a lottare per difendere il piazzamento dall’assalto non solo dei granata, ma anche di Roma e Atalanta che fino all’ultimo cercheranno di strappare la qualificazione alla coppa dalle grandi orecchie.

Servirà dunque un Milan quadrato stasera allo stadio ‘Grande Torino’, una formazione simile a quella di inizio anno solare, quando i rossoneri incanalavano serie e prestazioni molto positive oltre a regalarsi una delle difese più impenetrabili del campionato, dato invece ora ad appannaggio di un Torino solido e ben costruito.

Torino-Milan, le probabili formazioni del match

Come di consueto, la Gazzetta dello Sport ha pubblicato quest’oggi le probabili formazioni del match serale, che inizierà alle ore 20,30 come posticipo della 34.a giornata. Il Milan torna dunque al 4-3-3 classico, con Gattuso che ritrova Lucas Paquetà dal 1′ minuto come mezzala sinistra sperando nella verve e nella qualità del brasiliano.

In campo anche Andrea Conti, scelto per sostituire lo sfortunato Calabria, mentre al centro dell’attacco ci sarà Patrick Cutrone al posto di bomber Piatek, relegato in panchina per rifiatare e per ricaricare le batterie. Nessuna tentazione di ‘esperimenti’ per Gattuso che accantona l’idea del 3-4-3 visto in coppa contro la Lazio.

Il Torino risponde con un 3-5-1-1 molto stile Mazzarri: i granata non possono disporre di alcuni elementi importanti come Zaza e Baselli, ma punteranno sugli uomini più in forma. Belotti sarà supportato da Berenguer, Ola Aina è preferito sulla destra a De Silvestri e il serbo Lukic tornerà titolare in mezzo al campo.

