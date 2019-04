NEWS MILAN – Arrivano gli ultimi aggiornamenti da parte di Sky Sport in merito alla situazione negativa in casa rossonera. Il futuro di Gennaro Gattuso è in bilico, però per adesso non è stato deciso ancora l’esonero.

-> Per seguire tutti gli aggiornamenti sulle ultime news Milan, LEGGI QUI.

Il vertice di ieri sera a Torino tra Rino e la dirigenza è durata circa mezzora. I toni sono stati piuttosto accesi, si sarebbero sentite urla forti di Leonardo. Per ora Gattuso è confermato, ma con riserva. Il Milan da un mese e mezzo ha rallentato pesantemente, il momento è più che negativo. La società si chiede se sia utile cambiare tecnico a quattro giornate dalla fine, il cambiamento potrebbe non sortire gli effetti sperati.

A Casa Milan c’è la dirigenza a completo, è arrivata verso le 10:30. Ci sono Ivan Gazidis, Paolo Maldini e Leonardo. Non c’è Gattuso, che non è a Milanello neppure. Bisognerà vedere se si recherà in sede nelle prossime ore. Oggi la squadra non si allena, era previsto il giorno libero ed è stato confermato nonostante la sconfitta di Torino. Il momento è molto delicato. Un esonero di Rino non sembra previsto, dato che manca un sostituto credibile che possa realmente fare la differenza nelle prossime quattro giornate. Trovare un traghettatore a brevissimo termine è complicato. E Federico Giunti, allenatore della Primavera, non pare un profilo adatto.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it