Rinnovi in salita, il Milan può sacrificarli entrambi

Situazioni delicate per il Milan per quanto riguarda i rinnovi contrattuali, per questo motivo entrambi i titolari sono sul mercato.

Ormai è tempo di guardare al futuro e pianificare la prossima stagione. Al Milan non è rimasto altro, in queste ultime settimane di campionato, che blindare il secondo posto e accontentarsi della qualificazione in Champions League come unico obiettivo realmente raggiunto.

Occhi puntati sul mercato che verrà, con il club rossonero che ha già individuato i rinforzi da apportare in rosa. Zlatan Ibrahimovic e compagni vogliono presentarsi ai nastri di partenza con un nuovo centravanti, un mediano di forza e quantità e un difensore centrale di prospettiva per ringiovanire e rimpolpare la squadra.

Ma un altro passaggio fondamentale sarà cercare di blindare i propri big. I titolarissimi del Milan che hanno però richieste e tentazioni esterne e dunque non sono, ad oggi, così sicuri di restare. In particolare è da tenere d’occhio la situazione di due top player che rischia di diventare un problema: Mike Maignan e Theo Hernandez sono i calciatori in questione.

Francesi in fuga: il Milan ha già fissato il prezzo

Sia Maignan che Hernandez hanno il contratto in scadenza a giugno 2026, ma per motivi diversi sembrano poco intenzionati a prolungarlo con il Milan, almeno secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport. Rinnovi in salita per il club rossonero, che rischia dunque di cambiare le prospettive per questi due calciatori.

Il portiere francese vorrebbe un aumento considerevole sul nuovo contratto, cosa che il Milan fa fatica a concedergli. Inoltre le prestazioni del numero 16 sono peggiorate rispetto ai suoi primi due anni, come riferito anche dai numeri individuali. Dunque si sta ragionando sul sacrificio di Maignan in vista della prossima sessione di mercato.

Situazione simile per Theo Hernandez, che si è mostrato nervoso, poco dentro le partite e deludente quando c’è da cambiare passo e fare sul serio. Anche nel suo caso il rinnovo è molto lontano e le pretendenti internazionali non mancano, a partire dal Bayern Monaco che vorrebbe entrambi i francesi.

Il Milan dunque è pronto a sacrificare i due top player della propria rosa, visto che la proprietà RedBird non ha mai nascosto di essere pronta a cedere i giocatori insoddisfatti in odor di plusvalenza. Servirà però un esborso considerevole, visto che il Milan li valuta entrambi intorno ai 100 milioni di euro. Incassare cifre del genere vorrebbe dire poter rivoluzionare la squadra, ma si andrebbero a perdere due punti fermi dell’ultimo triennio rossonero.