NEWS MILAN – Andrea Conti era tra i giocatori chiamati dal commissario tecnico Roberto Mancini per lo stage della Nazionale, ma non è presente a Coverciano. Il motivo è legato ad un infortunio subito dal giocatore nel corso di Torino-Milan.

Il terzino rossonero durante il primo tempo della partita era rimasto a terra per del dolore ad una spalla. Ha avuto diverse difficoltà e lo si è visto. Ma è comunque rimasto in campo fino all’81’, quando Gennaro Gattuso lo ha sostituito per far entrare Samuel Castillejo. Nelle prossime ore si capiranno meglio le condizioni di Conti.

Il Milan ha già un terzino destro infortunato e la cui stagione è terminata con anticipo. Ci riferiamo a Davide Calabria. Il problema fisico di Andrea non dovrebbe essere niente di grave. La sensazione è che contro il Bologna ci sarà, però attendiamo notizie certe da Milanello. In ogni caso, Gattuso potrebbe riproporre Ignazio Abate come titolare in quella posizione.

Per quanto concerne lo stage della Nazionale voluto da Mancini, a Coverciano oggi e domani ci sono altri giocatori del Milan: Alessandro Plizzari, Mattia Caldara e Patrick Cutrone. Presente pure Raoul Bellanova, che milita nella Primavera rossonera, ma che da gennaio è diventato di proprietà del Bordeaux. È rimasto a Milano in prestito e in estate inizierà la sua avventura in Francia.

A causa degli infortuni subiti nel corso del posticipo di questa sera #TorinoMilan i calciatori @VittoParigini e @contiandrea4 sono stati esonerati dalla convocazione allo stage della #Nazionale in programma domani e martedì a Coverciano @Vivo_Azzurro — FIGC (@FIGC) 28 aprile 2019

