NEWS MILAN – Il club rossonero ha emesso un comunicato ufficiale riguardante l’infortunio di Davide Calabria:

«AC Milan comunica che nel corso del match di Coppa Italia disputato ieri contro la Lazio, Davide Calabria ha subito un trauma contusivo diretto della gamba sinistra. Gli accertamenti clinici e strumentali eseguiti in data odierna hanno evidenziato una frattura composta del perone sinistro. Un nuovo controllo radiologico è previsto tra un mese».

Sky Sport ha già spiegato che il terzino rossonero dovrà rimanere lontano dal campo almeno due mesi. Di conseguenza la sua stagione è finita e c’è anche qualche dubbio inerente la sua partecipazione all’Europeo Under 21 che scatta a metà giugno. Sicuramente il Milan non lo avrà a disposizione nelle ultime cinque partite di campionato.

Gennaro Gattuso probabilmente lo sostituirà con Andrea Conti, già impiegato come titolare a Parma e subentrato ieri sera contro la Lazio quando il compagno ha dovuto lasciare il campo per infortunio. L’alternativa è l’esperto Ignazio Abate. Vedremo domenica sera contro il Torino chi avrà la meglio per una maglia nella formazione iniziale. L’ex Atalanta è in pole position. Intanto facciamo i nostri migliori auguri a Calabria per una guarigione più rapida possibile.

Redazione MilanLive.it

