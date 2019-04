NEWS MILAN – Piove sul bagnato in casa rossonera. La stagione di Davide Calabria va considerata conclusa. L’infortunio rimediato ieri sera nel primo tempo di Milan-Lazio è più grave di quanto si pensasse.

Sky Sport in questi minuti ha rivelato che si tratta di una frattura del perone. Sono previsti circa due mesi di stop, pertanto il terzino rossonero non potrà aiutare i compagni nelle ultime cinque partite di questo campionato. Stamattina Calabria si è sottoposto ad esami approfonditi ed è emerso quanto appena scritto. Un vero peccato per il ragazzo e per tutta la squadra. Davide è un titolare e Gennaro Gattuso ora deve pensare a come rimpiazzarlo.

I sostituti non mancano: ci sono Andrea Conti e Ignazio Abate. Entrambi sperano di poter essere titolari domenica sera in Torino-Milan, match fondamentale per la corsa Champions League. Ieri sera contro la Lazio è subentrato l’ex Atalanta, che potrebbe essere confermato anche nella prossima partita. Il numero 12 rossonero era stato schierato dal primo minuto pure a Parma, segnale che probabilmente è lui ad essere ritenuto il primo sostituto di Calabria. A proposito di Davide, a questo punto c’è qualche dubbio sul fatto che possa prendere parte all’Europeo Under 21 che scatterà il 15 giugno proprio in Italia.

