MILAN NEWS – L’infortunio occorso a Davide Calabria è sicuramente stato un bruttissimo colpo per quanto riguarda l’assetto difensivo del Milan.

Il classe ’96 infatti si era conquistato il posto da titolare fisso come terzino destro del Milan, garantendo fisicità, copertura e anche ottime spinte offensive che hanno dato stabilità ed equilibrio alla corsia destra rossonera. Insomma per colpa del problema al perone Calabria ha lasciato in seria difficoltà parte della retroguardia di Gattuso.

La conferma dell’importanza e della crescita di Calabria in quest’ultima stagione è rappresentata dalla classifica stilata e pubblicata oggi dal portale Transfermarkt.it; il noto sito web relativo al valore e ai trasferimenti dei calciatori internazionali ha valutato la TOP-10 dei terzini destri Under-23, per lo meno a livello di costo del cartellino.

Il numero due del Milan è stato inserito al settimo posto di questa graduatoria, con una stima di 20 milioni di euro attuali. Niente male per un ragazzo, ancora nel giro della Nazionale U-21 italiana, che fino allo scorso anno era considerato solo un prospetto. In questa speciale TOP-10 primeggia l’inglese Alexander-Arnold del Liverpool (valutato 50 milioni di euro), seguito dal marocchino Hakimi e dallo spagnolo Odriozola. Nessun altro italiano è presente, altra conferma di quanto possa essere importante il ruolo di Calabria nel Milan e nella Nazionale del futuro.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

