Conte a vedersi #torinomilan fa capire tutto su Gattuso… pic.twitter.com/bhzA8t5gf9 — Zapata97 (@NessunoChiamo) 28 aprile 2019

MILAN NEWS – Per il momento Gennaro Gattuso resta l’allenatore del Milan. Per il momento, visto che comunque vada a fine stagione dovrebbe essere ormai certo il divorzio.

Il tecnico calabrese non gode più della stima incondizionata di dirigenti e ambiente rossonero, così che dalla prossima stagione il Milan dovrebbe cambiare ancora una volta guida tecnica, puntando se possibile su un allenatore di maggior prestigio internazionale. Si fanno diversi nomi e uno di questi è quello di Antonio Conte, ex allenatore di Juventus, Chelsea e Nazionale italiana.

Conte è attualmente svincolato e pare abbia ricevuto già diverse proposte informali per la prossima stagione, dopo l’anno sabbatico che ha deciso di prendersi al termine dell’avventura a Londra. Il Milan potrebbe essere tra i club più interessati ad ingaggiarlo a giugno prossimo, nella speranza che l’ex juventino sia intrigato dall’idea di riportare in alto una squadra forte ma decaduta.

Intanto ieri sera Conte ha assistito dal vivo a Torino-Milan, match valido per la 34.a giornata di campionato. In tribuna il tecnico è stato inquadrato con espressioni piuttosto contrariate, mentre scuoteva la testa probabilmente per il gioco scarno della squadra di Gattuso. Un’immagine che potrebbe sia rappresentare solamente una valutazione ‘professionale’, sia un indizio per i tifosi del Milan, con Conte che magari è passato dall’Olimpico ieri per studiare una delle sue possibili scelte future.

Keivan Karimi – redazione MilanLive.it

