NEWS MILAN – Tra il Milan e Gennaro Gattuso a fine anno sarà divorzio. Ormai ci sono pochissimi dubbi. Quest’oggi c’è stato un incontro in sede: gli è stata ribadita la fiducia, ma soltanto per le ultime tre partite di campionato.

I rossoneri sono a caccia di un nuovo allenatore per la prossima stagione, in attesa di capire se sarà Champions League, Europa League o nulla. Leonardo e Paolo Maldini stanno valutando diverse ipotesi: difficile Antonio Conte, già molto vicino alla Roma, mentre Maurizio Sarri spinge per rimanere in Premier League. Sullo sfondo restano Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, due opzioni possibili in caso di mancato quarto posto. Intanto arrivano notizie interessanti da Napoli.

Il Milan sogna Ancelotti

Secondo la giornalista Claudia Garcia, esperta di calciomercato, sembra certo l’addio a fin anno di Carlo Ancelotti. Un’indiscrezione che va in controtendenza con quanto detto più volte dall’allenatore, desideroso di continuare la sua esperienza in azzurra per provare a vincere un trofeo anche lì. Stando a quanto scrive la collega, diversi club di Serie A starebbero valutando un suo eventuale ingaggio: si attendono novità dal capoluogo della Campania. Probabilmente le tante critiche ricevute in queste settimane (con tanto di striscione pro Sarri al San Paolo) potrebbero aver cambiato qualcosa nei piani del tecnico. Nel caso dovesse essere davvero addio, chissà se il Milan riuscirebbe a convincerlo a tornare. Maldini e Leonardo potrebbero andare in pressing su di lui con la speranza di strappargli un sì. Sarebbe la figura perfetta per avviare un nuovo progetto tecnico dopo l’anno e mezzo di Gattuso. Ancelotti è un tecnico di spessore sotto ogni punto di vista: tecnico, tattico e mentale. Entra nella testa dei giocatori e sa gestire lo spogliatoio come nessun altro. I tifosi sarebbero davvero felici di rivederlo in rossonero. Ma è soltanto un sogno al momento. Carlo con ogni probabilità resta al Napoli.

Mi risulta che caso #Ancelotti lasci il #Napoli a fine stagione, (cosa che nessuno parla) altri club della #SerieA valuteranno il suo ingaggio. Ed è più di uno. A fine maggio inizierà il dominó delle panchine e ci sono tanti che aspettano le prime movimentazioni. #calciomercato pic.twitter.com/J1cUr63WUa — Claudia Garcia (@claubgarcia) 29 aprile 2019

