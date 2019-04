L’Atalanta è quarta in classifica da sola. La ‘Dea’ stavolta non sbaglia a batte 2-0 l’Udinese all’Atleti Azzurri d’Italia, apparso per l’ultima volta prima della ristrutturazione. Decisivi De Roon e Pasalic.

Lo spettro Empoli e Dragowski ha preoccupato e non poco Gian Piero Gasperini. I friulani, con un super Musso, hanno tenuto botta per 80′. I bergamaschi non riescono ad abbattere la retroguardia di Tudor, a caccia di punti salvezza. Anzi, gli ospiti hanno più volte messo in difficoltà i padroni di casa in contropiede. Nella ripresa anche un palo di Rodrigo De Paul. Ma poi l’arbitro fischia un calcio di rigore in favore dell’Atalanta, realizzato perfettamente da Marten De Roon.

Qualche minuto più tardi è arrivato anche il 2-0: il gol porta la firma di Mario Pasalic, ex centrocampista del Milan nella stagione 2016-2017. L’Udinese non è stata più in grado di reagire e i bergamaschi hanno potuto gestire il risultato fino al fischio finale. Esplosione di gioia per tutto lo stadio, che ora si gode il quarto posto in solitaria a più tre dai rossoneri e dal Torino. Un punto di vantaggio invece sulla Roma, vittoriosa sabato contro il Cagliari.

