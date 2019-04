CALCIOMERCATO MILAN – Spunta un nuovo nome per la campagna acquisti estiva rossonera: è quello di Daniel Caligiuri. Il 31enne esterno destro milita nello Schalke 04 e ha un contratto in scadenza a giugno 2020.

Secondo quanto rivelato da Sport Bild, il Milan sarebbe tra i club interessati a comprarlo nella prossima sessione del calciomercato. In Serie A anche Inter e Roma hanno messo il giocatore italo-tedesco nel mirino per rafforzarsi in estate. La recente doppietta del derby della Ruhr contro il Borussia Dortmund ha certamente attirato le attenzioni su di lui. In generale una buona stagione: 7 gol e 5 assist in 37 presenze (36 da titolare).

Calciomercato Milan, piace Caligiuri dello Schalke 04

Nonostante le sirene provenienti dall’Italia, il futuro di Caligiuri potrebbe essere ancora in Germania. Infatti, Ruhr24.de riporta che il giocatore vorrebbe rimanere allo Schalke 04 e non sarebbe tentato a cambiare squadra. È approdato nella Ruhr nel 2017, proveniente dal Wolfsburg, e gli piacerebbe proseguire lì la propria carriera.

Il direttore sportivo Jochen Schneider ha dichiarato quanto segue: «Caligiuri è un grande ragazzo con un grande carattere. Siamo assolutamente felici che sia allo Schalke. Non c’è motivo di pensare a un cambiamento». Il club tedesco pare intenzionato a proporgli un rinnovo di contratto, così da mettere a tacere ogni indiscrezioni sul suo eventuale trasferimento altrove.

Caligiuri in queste due stagioni allo Schalke 04 è divenuto un elemento fondamentale della squadra. 17 gol e 20 assist in 97 presenze totali il suo bottino. Lui è contento di giocare nella sua attuale squadra e non sta pensando di cambiare. Sicuramente la chiamata di un grande club potrebbe farlo riflettere, soprattutto in presenza di un’offerta economica rilevante e di un progetto che lo possa coinvolgere. Vedremo se Milan, Inter e Roma si faranno avanti concretamente per il 32enne centrocampista destro italo-tedesco. Da ricordare che Antonio Conte, quando era commissario tecnico dell’Italia, lo chiamò nel 2015 per uno stage della Nazionale. Tuttavia, non lo convinse e non ha mai registrato presenze in maglia azzurra. Chissà se Roberto Mancini lo chiamerà…

Redazione MilanLive.it

