CALCIOMERCATO MILAN – Alessandro Plizzari ha rinnovato il proprio contratto con il Milan. Il portiere classe 2000 è uno dei talenti più cristallini cresciuti nel vivaio rossonero e il club di via Aldo Rossi ha deciso di blindarlo.

Tramite un comunicato ufficiale sul proprio sito acmilan.com, è stato annunciato il prolungamento di contratto per il giovane estremo difensore: “AC Milan comunica di aver prolungato il contratto del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, fino al 30 giugno 2023”. Con tanto di foto con la maglia dei portieri con la scritta “2023” per Plizzari, super sorridente nello scatto ufficiale.

Non ha avuto molto spazio nel Milan in questi ultimi anni, anche se probabilmente lo avrebbe meritato. Certamente però va detto che è stato chiuso da un altro fenomenale talento del vivaio, Gianluigi Donnarumma, più grande di Plizzari di appena un anno. Recentemente il suo agente, senza mezzi termini, aveva analizzato proprio questo aspetto: “È un grande talento, è un giocatore bravo: fisicamente è cresciuto molto, ha solo diciannove anni ma ha già giocato venti partite a Terni in B ed è stato fuori per infortunio. Titolare a diciassette anni, gioca in Nazionale sotto età: al Milan ha davanti un campione (Donnarumma ndr), giovane, è una valutazione che stiamo facendo per il suo futuro e cercheremo di capire quale sarà la strada per il domani”.

Official: Alessandro Plizzari has extended his contract with the club until 30 June 2023 🔴⚫️ Ufficiale: Alessandro Plizzari rinnova fino al 30 giugno 2023 🔴⚫ pic.twitter.com/k8TDYxzXts — AC Milan (@acmilan) 30 aprile 2019

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

