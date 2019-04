MILAN NEWS – Inizia ufficialmente il casting allenatori in casa Milan. Perché questo in entrata sarà l’ultimo mese di Gennaro Gattuso sulla panchina rossonera, poi sarà addio. E nel frattempo, riferisce La Gazzetta dello Sport, c’è un nome che sta prepotentemente prendendo quota: Eusebio Di Francesco.

Come infatti riferisce la rosea, quella dell’ex allenatore della Roma è al momento la pista più calda tra le varie considerate. In via Aldo Rossi, considerando gioco, aplomb e lavoro con i giovani, è infatti ritenuto una figura decisamente adatta per ripartire. Anche perché ripartire da certi profili, in caso di mancata qualificazione in Champions League, sarà un fattore inevitabile per Elliott Management Corporation. Si tratta di un ritorno di fiamma, perché il nome del 49enne abruzzese torna in orbita rossonera a distanza di anni quando anche l’ex Ad Adriano Galliani sondò la pista. Adesso è tutto in evoluzione: una vera offerta – racconta il quotidiano – ancora non c’è ancora stata, ma qualche sondaggio informale induce a pensare che per il club rossonero sia una delle strade preferite.

Sullo sfondo restano tante alternative di lusso, le quali però si complicano data l’attuale posizione in campionato. Antonio Conte resta sempre una forte idea in casa Milan, ma è difficile credere che in questo momento il tecnico salentino gli dia la priorità. Un altro nome gradito è quello di Maurizio Sarri, poi c’è Leonardo Jardim e altri due profili anche da non sottovalutare: ossia Gianpiero Gasperini e Marco Giampaolo. Attenzione soprattutto all’attuale tecnico dell’Atalanta, anche bravissimo con i giovani, il quale, dopo tanti anni in provincia, è lusingato dall’idea di poter portare la sua filosofia in un grande club.

