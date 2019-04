MILAN NEWS – Sembra molto molto arduo che Gennaro Gattuso possa restare sulla panchina del Milan a guidare la squadra rossonera anche in vista della prossima stagione.

Il giovane e grintoso allenatore, nonostante abbia per ora scampato l’esonero dopo le ultime sconfitte difficili da digerire, pare destinato a lasciare il Milan dopo un anno e mezzo circa di lavoro come allenatore della prima squadra. Gattuso pagherebbe la doppia deludente eliminazione in Europa League e Coppa Italia oltre al rischio enorme di mancare l’obiettivo principale, ovvero l’accesso alla prossima Champions League.

Si pensa già dunque al dopo-Gattuso, al nome ideale per prendere il suo posto in panchina da giugno prossimo. E per sostituirlo il Milan potrebbe pensare ad un suo ex compagno di squadra proprio in rossonero: si tratta di Mark van Bommel, il nome nuovo nella lista dei candidati a guidare il club di via Aldo Rossi dalla prossima annata in avanti.

L’ex centrocampista olandese è oggi il tecnico del PSV Eindhoven, squadra che si sta contendendo con l’Ajax il titolo nazionale in Eredivisie. 42 anni compiuti, grinta da vendere e capacità nel lanciare giovani talenti olandesi (Bergwijn su tutti), così Van Bommel sembra presentarsi al meglio come possibile nuovo allenatore del Milan. E come scrive Repubblica.it l’olandese sette anni fa, nel giorno del suo addio da calciatore, promise: “Tornerò al Milan da allenatore“. Una promessa che sa anche di premonizione: sarà lui il profilo giusto e più adeguato per rilanciare le ambizioni rossonere dopo anni di flop totali?

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it