Ore molto calde in casa Milan, visto che la sconfitta di ieri contro il Torino potrebbe avere forti ripercussioni in moltissimi ambiti.

In primis sul futuro della panchina rossonera: Gennaro Gattuso da ieri sera è ufficialmente un tecnico a rischio e la dirigenza del Milan sta valutando da questa mattina cosa fare con il mister calabrese. Paolo Maldini, Leonardo e Ivan Gazidis, ovvero lo stato maggiore rossonero, sono da ore presenti nella sede di via Aldo Rossi per discutere e valutare tutte le opzioni possibili.

Ore 15.10 – Mister Gattuso è arrivato presso la sede al Portello intorno alle 15.08, deciso a chiarire la situazione. Presenti Leonardo, Maldini e Gazidis per un meeting decisivo che probabilmente stabilirà se il tecnico potrà restare al timone oppure se sarà meglio cambiare la guida del Milan già da subito.

Ore 14.55 – Secondo le ultimissime indicazioni di Sky Sport nel pomeriggio Gattuso dovrebbe raggiungere i suoi dirigenti a Casa Milan; il tecnico è atteso ad ore nella sede ufficiale del club per un’ulteriore riunione alla sua presenza, con la volontà di trovare la soluzione giusta per il bene del Milan e degli obiettivi di fine stagione. Già ieri sera negli spogliatoi dell’Olimpico di Torino Gattuso aveva dialogato con Maldini e Leonardo, ma oggi avverrà la riunione decisiva.

Filtra, sempre secondo l’emittente satellitare, ottimismo sulla conferma di Gattuso fino a giugno, vista anche la mancanza di alternative e la scarsa convinzione di affidarsi a Federico Giunti (allenatore della Primavera) come traghettatore per queste ultime settimane di campionato. Uno scenario che potrebbe cambiare le carte in tavola sarebbe rappresentato dalle sorprendenti dimissioni di Gattuso, che però da combattente nato non intende lasciare la nave ma cercare di dare il massimo per riportarla a galla.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

