NEWS MILAN – Oltre alle qualità tecniche, ora al Milan serviranno soprattutto quelle caratteriali. Coraggio e personalità, elementi imprescindibili per questo momento buio. E in tal senso – riferisce Tuttosport oggi in edicola – è un arrivo un piccolo rinforzo per Gennaro Gattuso: Ignazio Abate.

Con l’infortunio sia di Davide Calabria che di Andrea Conti, toccherà infatti all’esterno di Sant’Agata dei Goti lunedì contro il Bologna. E lo farà con i gradi di capitano, considerando la squalifica di Alessio Romagnoli. Affidabilità cercasi. E l’ex Torino, nonostante alcuni limiti, ha sempre mostrato abnegazione e spessore in campo e fuori. Verve utile per un esercito allo sbando, dove solo Tiémoué Bakayoko e Patrick Cutrone hanno dato le giuste risposte.

Per quanto riguarda le scelte di formazione, oltre all’inserimento di Abate sulla destra, potrebbe esserci Cristian Zapata al centro della difesa con Mateo Musacchio. In caso di difesa a tre, invece, l’allenatore milanista potrebbe riproporre Mattia Caldara che ha ben figurato contro la Lazio. In attacco, con Suso ancora fuori fase, bisognerà puntare tutto su Lucas Paquetá. E invertirlo con Hakan Calhanoglu – suggerisce il quotidiano – non sarebbe una cattiva idea considerando l’incisività del brasiliano sotto porta. Bisognerà poi trovare il modo di schierare Cutrone, il quale, anche contro il Torino, ha dimostrato che tipo di lavoro può fare anche al di là dei goal che non stanno arrivando. Proporlo in coppia con Krzysztof Piatek non sarebbe male, poiché il polacco potrebbe diventare più letale se venisse lasciato meno solo.

Redazione MilanLive.it

