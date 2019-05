Una serata incredibile al Camp Nou, dove si è giocata Barcellona–Liverpool. Una partita straordinaria, a ritmi altissimi. Ma con un solo grande protagonista: il solito enorme Leo Messi, autore di una doppietta.

Il secondo gol è una punizione da quasi trenta metri nell’angolino. Soltanto un giocatore di questo livello può permettersi reti del genere. Un altro molto abile nei calci piazzati è Mario Balotelli, che sul suo profilo Instagram ha esaltato il fuoriclasse argentino nelle sue Stories. L’attaccante del Marsiglia ha ripreso la magia del numero dieci del Barcellona e ha scritto: “Per il bene del calcio, per favore, non paragonatelo più al sette della Juventus“, che è ovviamente Cristiano Ronaldo.

Balotelli prende posizione: Messi meglio di Ronaldo. Ma la scelta è puramente soggettiva. Sono due calciatori davvero troppo forti per riuscire a determinare in maniera definitiva chi è il migliore. Hanno delle caratteristiche diverse ed è giusto così. In ogni caso, quello fra loro è il dualismo che ha segnato e continuerà a segnare quest’epoca calcistica. Dopo tre anni di dominio Ronaldo, adesso è il turno dell’argentino, autore di una stagione incredibile sotto ogni aspetto. E stasera ha dimostrato di voler arrivare fino in fondo. Ricordiamo che il Barça potrebbe vincere il Triplete: per ora ha già portato a casa il campionato, poi giocherà la finale di Coppa del Re, infine la Champions League. Sarebbe il miglior modo possibile per rispondere al super triennio dei Blancos.

Redazione MilanLive.it

