NEWS MILAN – La quantità di allenatori accostati al Milan nelle ultime settimane, dopo la quasi certezza della non riconferma di Gennaro Gattuso, è davvero clamorosa ed esagerata. Alcuni nomi improbabili, altri impossibili o peggio.

Nel calderone è stato citato anche Mark Van Bommel, ex giocatore del Milan e allenatore dal 2015: ha iniziato come assistente nei Paesi Bassi U-17, per poi proseguire come vice nell’Arabia Saudita e Australia, per poi passare al PSV prima nelle giovanili e poi dal 2018 in prima squadra. La sua esperienza da calciatore la conosciamo tutti ed è straordinaria, ma è ancora troppo acerbo (con tutto il rispetto) per risollevare le sorti del Milan.

Resta il fatto che rientra tra i nomi accostati per la panchina rossonera. A riportarlo qualche giorno fa erano stati i colleghi di Tuttosport. Per Van Bommel però non ci sarebbe soltanto l’ipotesi Milan, addirittura il Bayern Monaco sarebbe sulle sue tracce. Un’indiscrezione clamorosa lanciata dalla Bild. Il club più importante di Germania è pronto a ringiovanire la squadra e investire in maniera importante sul mercato la prossima estate. Niko Kovac dovrebbe lasciare a fine stagione, dunque la ricerca di un allenatore è già prioritaria. Chissà che non possa essere proprio Van Bommel.

Giacomo Giuffrida – Redazione MilanLive.it

