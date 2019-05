Squadra al lavoro anche questa mattina, mercoledì 1° maggio, il gruppo si è ritrovato a Milanello alle 10.30, presente anche oggi Leonardo. Di seguito il report da acmilan.com:

Squadra in campo alle 11:00, sul campo centrale, per iniziare il riscaldamento con alcuni torelli a tema. A seguire una serie di allunghi con variazioni di ritmo sul lato lungo, per poi spostarsi nella porzione di campo alle spalle delle porte dove i giocatori hanno proseguito con il lavoro atletico. L’allenamento è continuato con due squadre schierate inizialmente per alcune esercitazioni sul possesso palla, seguite da lavoro tattico in preparazione della prossima partita. Come di consueto partitella su campo ridotto prima di rientrare negli spogliatoi.

Il programma di domani, giovedì 2 maggio, prevede un solo allenamento al pomeriggio: squadra in campo alle 16:30.

Ricordiamo che il Milan, su decisione di Gennaro Gattuso, sarà in ritiro fino al match di lunedì contro il Bologna a San Siro: la decisione del mister è stata appoggiata dalla società.

