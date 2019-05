NEWS MILAN – In questi giorni abbiamo assistito a due belle semifinali di Champions League, Tottenham-Ajax e Barcellona-Liverpool, pertanto è inevitabile un po’ di nostalgia. Nostalgia che oggi cresce ulteriormente, pensando che il 2 maggio di dodici anni fa il Milan si rese protagonista di una partita memorabile.

A San Siro arrivava il Manchester United, vincitore nella semifinale di andata all’Old Trafford per 3-2 nella serata che consacrò definitivamente Ricardo Kakà (autore di una straordinaria doppietta). Carlo Ancelotti in settimana lo aveva detto: per battere i Red Devils e qualificarsi alla finale di Atene serviva giocare una partita perfetta. E così fu.

Già dal fischio iniziale il Milan mise una grande pressione alla squadra di Alex Ferguson, macinando gioco e creando un’occasione dopo l’altra. Cristiano Ronaldo viene marcato attentamente da Massimo Oddo e Gennaro Gattuso, trovando poco spazio per sprigionare il suo talento. All’11’ vantaggio rossonero firmato Ricardo Kakà, che su assist di testa di Clarence Seedorf lascia partire un tiro angolato di sinistro dal limite dell’area che non lascia scampo ad Edwin van der Sar. Alla mezzora il raddoppio lo realizza proprio l’olandese, che vince un contrasto con un avversario e appena dentro l’area calcia in maniera potente col destro fulminando il portiere del Manchester United.

I Red Devils hanno una reazione confusa, non riescono a creare grossi pericoli dalle parti di Nelson Dida. È il Milan andare più vicino al gol e al 78′ Alberto Gilardino, ben lanciato da Massimo Ambrosini, si presenta davanti a Van der Sar e lo trafigge per la terza volta. Tifosi milanisti in delirio a San Siro. Le facce dei giocatori del Manchester United e di Ferguson parlano da sole. Al fischio finale si scatena la gioia della squadra e di tutto il popolo rossonero. La finale di Champions League è conquistata e ad Atene ci sarà la rivincita contro il Liverpool.

CHAMPIONS LEAGUE 2007, TABELLINO MILAN-MANCHESTER UNITED 3-0



MILAN: Dida; Oddo, Nesta, Kaladze, Jankulovski; Gattuso (40’st Cafu), Pirlo, Ambrosini; Seedorf; Kakà(41’st Favalli sv), Inzaghi (22’st Gilardino).In panchina: Kalac, Bonera, Brocchi, Serginho.

Allenatore: Ancelotti

MANCHESTER UNITED: Van Der Sar 6; O’Shea 6 (32’st Saha), Brown, Vidic 4, Heinze 5; Fletcher 6, Scholes, Carrick; C. Ronaldo, Giggs; Rooney . In panchina: Kuszczak, Ferdinand, Eagles, Richardson, Smith, Solskjaer.Allenatore: Ferguson

ARBITRO: De Bleeckere (Bel)

RETI: 11’pt Kakà, 30’pt Seedorf, 33’st Gilardino.

NOTE: serata piovosa, terreno in perfette condizioni, spettatori 67.500 circa per un incasso totale di 3.171.291,00 euro. Angoli 4-4. Ammoniti Ambrosini, Gattuso, C.Ronaldo. Recupero: 1′; 3′.

Matteo Bellan

