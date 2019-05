MILAN NEWS – Il destino di Gennaro Gattuso appare segnato. Il tecnico del Milan dovrebbe lasciare la panchina rossonera a prescindere da come si concluderà la sua stagione.

Molte le critiche piovute addosso al metodo gestionale di Gattuso, in particolar modo riguardo alle intenzioni tattiche ed a motivazioni purtroppo non più così esaltanti. Il tutto si sta riflettendo sulla qualità del gioco del Milan e sui risultati di una squadra che nelle ultime settimane ha perso tutto il vantaggio ottenuto nella corsa al quarto posto.

A difenderlo invece c’ha pensato un suo ex tecnico che lo conosce e lo stima profondamente: Marcello Lippi, vecchio c.t. della Nazionale italiana con cui Gattuso ha vinto il Mondiale nel 2006 da calciatore.

Il tecnico italiano, intervenuto a Sky Sport, ha difeso a spada tratta Gattuso parlando di responsabilità non solamente sue per quanto riguarda l’andamento cattivo del Milan odierno: “Ho grande affetto per Rino, gli mando un forte abbraccio per questo momento particolare. Il mio consiglio è che non deve prendersi tutte le responsabilità sul Milan, deve smetterla di dare alibi ai suoi calciatori. Non è solo colpa sua”.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

