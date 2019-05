NEWS MILAN – Per Lionel Messi è stata un’altra serata speciale. Ieri la doppietta al Liverpool nella semifinale d’andata di Champions League. La seconda rete resterà impressa nei nostri occhi per tantissimo tempo.

Una punizione capolavoro quella del fuoriclasse argentino, quest’anno sempre più intenzionato a vincere tutto: il suo Barcellona è in corsa su ogni fronte e ha già vinto il campionato. Il numero dieci è a caccia del suo terzo Triplete con la maglia blaugrana. Sarebbe il modo migliore per rispondere a Cristiano Ronaldo, reduce da tre Champions League vinte di fila. Intanto ha fatto il giro del web il messaggio di Cristian Zaccardo per Messi sul suo profilo Instagram.

L’ex difensore ha pubblicato una vecchia foto di loro due negli spogliatoi probabilmente dopo un Barcellona-Milan del 2014. Tra l’altro l’argentino indossa proprio la maglia rossonera, scambiata con uno dei milanisti. Nel messaggio scritto da Zaccardo ha fatto impazzire i tifosi del ‘Diavolo’. “Grande Messi, vinci tutto quest’anno che poi ti aspettiamo al Milan“, la didascalia sotto la foto sopra menzionata.

Un simpatico siparietto quello messo in scena dall’ex difensore del Milan, che quindi conferma di essere rimasto molto legato ai colori rossoneri, nonostante la sua esperienza sia stata breve e tutt’altro che entusiasmante. Sotto la foto i tifosi rossonero sono letteralmente impazziti.

