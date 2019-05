CALCIOMERCATO MILAN – Ancora non è stato definito il futuro di Cristian Zapata, il centrale colombiano del Milan con accordo in scadenza a fine giugno.

L’ex Udinese e Villarreal è ancora indeciso su cosa fare dopo la fine della stagione corrente: il Milan si è già mosso per fargli rinnovare il contratto, incontrato il suo agente Ivan Cordoba già alcuni mesi fa, ma per il momento non si segnalano esiti precisi per quanto riguarda il suo destino professionale.

Calciomercato Milan, Zapata potrebbe partire a fine stagione

Zapata dunque deve decidersi, anche perché negli scorsi mesi sono arrivate delle proposte importanti dalla Turchia, anche se il Milan ha ribadito la volontà di proseguire con il numero 17. Il colombiano però, secondo gli aggiornamenti di Tuttomercatoweb.com potrebbe esserci un ritorno di fiamma da parte dell’Udinese, squadra che lo portò in Italia per la prima volta diversi anni fa.

Il problema principale è il costo dell’ingaggio, visto che Zapata percepisce 1,7 milioni di euro e non intende fare sconti al Milan nei negoziati per il rinnovo contrattuale. Una cifra piuttosto alta per il monte ingaggi dell’Udinese, che però culla il sogno di riportare per le ultime stagioni della sua carriera Zapata in Friuli per cercare di dare esperienza e qualità alla difesa. Molto dipenderà dal difensore stesso, per il quale si prospetta un’estate molto lunga.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

