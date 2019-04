CALCIOMERCATO MILAN – La permanenza di Cristian Zapata a Milanello è tuttora incerta. Il suo contratto scade a giugno 2019 e ancora non è stato rinnovato. Il club vorrebbe tenere il giocatore almeno un altro anno, ma serve l’accordo.

Già a gennaio il difensore colombiano ha avuto l’opportunità di lasciare il Milan. Gli arrivò una ricca offerta dalla Turchia, precisamente dal Fenerbahce. Ma sia Gennaro Gattuso che la dirigenza hanno preferito bloccare il trasferimento, visto che l’ex di Udinese e Villarreal era ritenuto un elemento importante della squadra. Seppur non titolare, Zapata è considerato fondamentale per lo spogliatoio e una riserva di grande affidabilità.

Calciomercato Milan, Zapata in Brasile nel Flamengo?

Il centrale sudamericano viaggia verso i 33 anni ed è possibile che abbia voglia di cambiare aria, per giocare di più. Gode ancora di buona condizione fisica e almeno un paio di stagioni può farle. Un calciatore della sua esperienza può fare comodo a diverse squadre. Non viene escluso un ritorno di fiamma da parte del Fenerbahce, ma in Turchia scrivono che anche Galatasaray e Besiktas sono interessati.

Però negli ultimi giorni sta prendendo sempre più quota l’ipotesi Flamengo. Il club de Rio de Janeiro sta cercando di tornare ai fasti degli anni d’oro e vorrebbe ingaggiare Zapata come colpo per rinforzare la propria difesa. In Brasile scrivono che l’attuale giocatore del Milan sarebbe tentato dall’idea di trasferirsi nella gloriosa squadra rubronegra. I contatti sono avviati e il difensore sarebbe propenso ad accettare l’offerta.

Si attendono conferme nei prossimi giorni, ma sembra che il Flamengo stia facendo sul serio e che Zapata possa davvero trasferirsi a Rio de Janeiro a fine stagione. Bisognerà vedere se il Milan farà una proposta per cercare di convincerlo a rimanere in Italia, dove il suo nome è stato accostato pure all’Inter.

O zagueiro do Milan Cristián Zapata está no radar da diretoria do @Flamengo para reforçar o time. O contrato do atleta de 32 anos se encerra com o time italiano no mês de junho. Zapata defendeu a Colômbia nas últimas duas Copas. Jogador quer vir para o Flamengo.#futgloboradio — Gustavo Henrique (@gustavodaglobo) 20 aprile 2019

