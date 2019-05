MILAN NEWS – Qualcosa anche all’interno dell’organigramma societario del Milan cambierà molto probabilmente in vista della prossima stagione.

Il club rossonero potrebbe avvalersi dei servizi di uno dei direttori sportivi più importanti del panorama calcistico europeo, un personaggio di cui si parla un gran bene sia per le conoscenze a livello tecnico e calcistico, sia perché sa tenere le fila di diversi rapporti di spessore con altrettante persone del mondo ‘pallonaro’ internazionale.

Si tratta di Luis Campos, D.S. del Lille di origine portoghese, un uomo di calcio e manager tra i più importanti del momento. Campos sembra essere finito nel mirino del Milan, club che in realtà appare alla ricerca di un uomo designato proprio a fare mercato nella prossima sessione estiva. Il profilo di Campos è uno dei più seguiti soprattutto per le sue tante conoscenze, i rapporti stretti con Jorge Mendes, amico e noto agente che detiene la procura di moltissimi talenti e campioni internazionali.

Con Campos, che andrebbe ad occupare un settore diverso da quelli di Maldini e Leonardo, i rossoneri potrebbero definire una strategia diversa anche per quanto riguarda la scelta dell’allenatore: secondo Sportmediaset potrebbe tornare in auge la candidatura di Leonardo Jardim, che ha già lavorato con Campos al Monaco e che per l’appunto è assistito da Mendes. Insomma si profila un Milan a tinte lusitane, con la speranza di tornare a governare anche in Europa.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

