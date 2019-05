NEWS MILAN – Un calvario surreale per Mattia Caldara. Una maledizione. Proprio ora che uscito dal tunnel, ecco che arriva un nuovo grave infortunio per il difensore del Milan.

Come infatti conferma La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, si tratta della probabile rottura del legamento crociato sinistro, e oggi, o al massimo domani, il 24enne di Bergamo dovrebbe essere operato a Roma dal professor Mariani a Villa Stuart. I tempi di recupero, se la prima diagnosi verrà confermata e stamattina si saprà, si aggirano sui sei mesi.

L’allarme – racconta il quotidiano – è scattato nel pomeriggio, quando il difensore era stato visto lasciare Milanello con le stampelle. La dinamica parla di un contrasto con un compagno che gli ha provocato una torsione innaturale del ginocchio. Così dopo lo stop per pubalgia e la lesione del tendine d’Achille, per un totale di 29 partite fuori, ora una nuova mazzata. Non ci sarà spazio per l’esordio milanista in Serie A quest’anno: le uniche due apparizioni resteranno col Dudelange in Europa League e con la Lazio in Coppa Italia, tra l’altro entrambe positive. Appuntamento alla prossima stagione adesso, presumibilmente a novembre.

