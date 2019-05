NEWS MILAN – In queste ore sta facendo molto discutere la presenza di Paolo Maldini a Ibiza. Ieri un tifoso ha pubblicato su Instagram un selfie che lo ritrae con la leggenda rossonera nella famosa isola delle Baleari.

Sui social network diversi tifosi del Milan, ma non solo loro, hanno criticato la scelta del dirigente di farsi una vacanza in un momento così delicato della stagione. Infatti, la squadra di Gennaro Gattuso vive un momento pesantemente negativo e sta rischiando di non qualificarsi alla prossima Champions League. Inoltre, il gruppo è da ieri in ritiro a causa di alcuni comportamenti poco professionali tenuti dai giocatori. L’ultimo eclatante è stato il grave ritardo di Tiemoué Bakayoko all’allenamento di mercoledì.

News Milan, Maldini a Ibiza: qual è la verità sul viaggio?

La Gazzetta dello Sport scrive che Maldini è stato a Ibiza un paio di giorni ed è rientrato ieri sera. La domanda è: Paolo era veramente lì per una breve vacanza oppure il viaggio aveva scopi lavorativi? Non è un mistero che l’isola spagnola sia divenuta da un po’ di tempo un luogo non solo di svago, ma anche di incontri inerenti il calciomercato. Lì bazzicano spesso agenti e dirigenti, pertanto non bisogna escludere affatto che il direttore dello sviluppo strategico area sport del Milan abbia avuto qualche incontro a scopo professionale.

Ovviamente la verità al momento non la conosce nessuna. Troviamo comunque eccessivo sbilanciarsi nell’incolpare Maldini senza avere alcuna certezza dei fatti. Senza dimenticare che nell’arco della stagione lui è stato spesso presente a Milanello e pertanto non lo si può certamente accusare di assenteismo. Considerato il momento delicato della squadra di Gattuso, è normale porsi qualche interrogativo sulla sua presenza a Ibiza, ma prima di fare critiche feroci sarebbe il caso di conoscere la realtà. Ci sembra comunque difficile credere che uno come Paolo sia in vacanza proprio adesso…

