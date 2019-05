NEWS MILAN – Il Milan si prepara per la sfida di lunedì contro il Bologna. Una partita molto delicata per la squadra rossonera. Che non può più sbagliare, dopo la cocente sconfitta contro il Torino di domenica scorsa.

In un solo colpo, il ‘Diavolo’ è passato dal quarto al settimo posto. Ora non è più padrone del proprio destino. A San Siro lunedì, contro l’ex Sinisa Mihajlovic, può tornare in corsa soltanto coi tre punti. In caso contrario, la corsa Champions League diventerà impossibile. Intanto ieri è scoppiato un nuovo caso: Tiemoué Bakayoko ha ritardato di un’ora all’allenamento – non è la prima volta che succede quest’anno – e Gennaro Gattuso ha optato per il ritiro punitivo. Una decisione che il tecnico stava maturando già da domenica sera dopo la brutta sconfitta al ‘Grande Torino’.

Stando a quanto riportato da Peppe Di Stefano oggi a ‘Sky Sport’, il centrocampista francese prima dell’allenamento di oggi ha chiesto scusa ai compagni di squadra. Il gruppo ha accettato, poi alla fine ha preso parola lo stesso Gattuso che ha fatto un discorso. Rispetto a quanto successo ieri – si è parlato di un Milan spento e sfiduciato – pare che la seduta di stamattina sia stata molto più intensa.

Redazione MilanLive.it

MilanLive.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato dalle nostre ultime notizie seguici qui: MilanLive.it