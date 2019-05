MILAN NEWS – Ha fatto scalpore la notizia giunta da casa Milan riguardante i comportamenti non proprio esemplari del mediano francese Timoué Bakayoko.

Il calciatore rossonero, in prestito fino a giugno dal Chelsea, si è presentato in ritardo di un’ora e mezza ieri rispetto all’orario previsto inizialmente per il ritiro di Milanello. Un’inadempienza che ovviamente non è piaciuta alla dirigenza, che starebbe valutando di non riscattare il centrocampista nonostante sul campo sia uno dei più brillanti anche in un momento delicato come quello attuale.

Bakayoko, secondo le indiscrezioni riportate da Sky Sport poco fa, non sarebbe nuovo a ritardi ed a comportamenti ‘distratti’ come quello di ieri. Il francese del Milan infatti è recidivo, visto che durante la stagione ha spesso perso la cognizione del tempo, arrivando tardi sia a diverse riunioni tecniche pre-gara, sia per il pranzo della squadra a Milanello dove sarebbe dovuto essere presente da subito assieme al resto del gruppo.

Evidentemente un difetto caratteriale ed organizzativo su cui il Milan non ha voluto più passare sopra: multa in arrivo come da regolamento per Bakayoko che, c’è da dire, a parte questi difetti è sempre stato piuttosto esemplare nei comportamenti in campo. Ma all’interno di una grande squadra ci sono regole che tutti, dal primo all’ultimo arrivato, devono forzatamente rispettare.

Keivan Karimi – Redazione MilanLive.it

